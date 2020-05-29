42-летняя Дива Монро, шоувумен, актриса и блогер, известная еще как Монритта, ошеломила яркой фотосессией и историей о первом походе в ресторан после карантина

Как передает Politeka.net, эпатажная звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в бежевом плаще и черных перчатках, примерив на себя образ роковой красотки.

Блондинка с пышной прической и ярким макияжем изумила страстью на кадрах.

Звезда решила рассказать поклонникам, как сходила на днях в ресторан. По ее словам, было настолько непривычно, что она даже не сразу поняла, где находится. Монро во всех красках и в своей утонченной манере описала это событие, как нечто экстраординарное.

"Я за пол дня так устала, промерзла под дождем и выдохлась, что лошадь, которую гнали галопом от Житомира до Киева, что сначала и не врубилась: я сижу в ресторане и меня обслуживают🙉 И только, когда принесли плед, зеленый чай в заварнике и теплую чашку... я навела резкость на официантку, которая терпеливо ожидала, пока я определюсь... до меня дошло, что я сижу в ресторане, спустя почти что два с половиной месяца!!! Я выпрямилась, словно струна... и заказала еще виски! 50! Для сугреву🤗", - написала Монритта.

Поклонники по достоинству оценили жаркие фото травести-дивы и ее удивительный рассказ.

"Офигеть фотографии😍👍"

"😍Монро, Вы так вдохновляюще пишите 😍сегодня вечером иду в ресторан 🌹"

"А мы сегодня пили выдохшееся пиво в пластиковых стаканчиках в кафешке с зонтиками. И тоже словила такой же восторг! Прямо вот же она жизнь ☺️❤️"

Напомним, травести-дива Монро поразила переменами во внешности, топ горячих образов.

Как сообщала Politeka, неугомонная травести-дива Монро поразила видом в сетке: "Я же Богиня".

Также Politeka писала, что травести-дива Монро изумила видом в плаще на голое тело, Катрин Денев позавидует.