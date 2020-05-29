Колишню наймолодшу миллиардершу в світі Кайлі Дженнер запідозрили у брехні, в результаті чого її викинули зі списку найбагатших людей світу

Як повідомляє Politeka, про це розповіли російські журналісти.

Так, компанія Coty, якій зірка продала контрольний пакет Kylie Cosmetics, розповіла про її справжній капітал. Як з'ясувалося, дітище моделі приносило набагато менше прибутку, ніж вона розповідала насправді.

Стан Дженнер оцінюється в 900 мільйонів доларів. З них 340 мільйонів вона отримала вже після продажу акцій компанії. Однак з-за коронавіруса цифра може бути ще менше.

Виявилося, що на момент, коли її визнали наймолодшою мільярдеркою у світі, у дівчини було близько півмільярда доларів.

У Forbes стверджують, що модель вводила в оману всіх. Це допомогло їй піднятися вище в рейтингу.

Сім'я Кардашьян зараз відмовляється від будь-яких коментарів.

Як повідомлялося раніше, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер постала в спокусливому вигляді.

Зірка підкорила своїми формами мільйони людей. Деякі шанувальники створюють фан-сторінки, на яких розміщують різні фото зірки.

Так на одному з останніх кадрів красуня з'явилася в бікіні. Зірка позувала сидячи на м'якому шезлонгу, демонструючи роскішні форми.

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