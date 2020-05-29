Бывшую самую молодую миллиардершу в мире Кайли Дженнер заподозрили во вранье, в результате чего ее выбросили из списка самых богатых людей мира

Как сообщает Politeka, об этом рассказали российские журналисты.

Так, компания Coty, которой звезда продала контрольный пакет Kylie Cosmetics, рассказала про ее настоящий капитал. Как выяснилось, детище модели приносило намного меньше прибыли, чем она рассказывала на самом деле.

Состояние Дженнер оценивается в 900 миллионов долларов. Из них 340 миллионов она получила уже после продажи акций компании. Однако из-за коронавируса цифра может быть еще меньше.

Оказалось, что на момент, когда ее признали самой молодой миллиардершей в мире, у девушки было около полумиллиарда долларов.

В Forbes утверждают, что модель вводила в заблуждение всех. Это помогло ей подняться выше в рейтинге.

Семья Кардашьян сейчас отказывается от каких-либо комментариев.

Как сообщалось ранее, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер предстала в соблазнительном виде.

Звезда покорила своими формами миллионы людей. Некоторые поклонники создают фан-страницы, на которых размещают различные фото звезды.

Так на одном из последних кадров красотка предстала в бикини. Звезда позировала сидя на мягком шезлонге.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

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