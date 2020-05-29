Самая молодая миллиардерша в мире, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер предстала в соблазнительном виде
Звезда покорила своими формами миллионы людей, передает Politeka.net. Некоторые поклонники создают фан-страницы, на которых размещают различные фото звезды.
Так на одном из последних кадров красотка предстала в бикини. Звезда позировала сидя на мягком шезлонге.
Купальник в виде маленьких треугольников натянулся на груди, тонки бретельки даже немного отошли от тела под тяжестью сочных прелестей.
Маленькие плавки-бикини "обвили" округлые бедра модели.
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Стоит отметить, что бикини было обрамлено белым стежком. Это делало акцент на ткань, а не только на невероятные формы.
Кайли немного выгнулась, выставив пятую точку. Тонкая талия и стройные ножки - тоже очень привлекательно выглядят.
Чокер из ткани, как и купальник, добавил образу стильности.
Кайли закрыла глаза, заправив длинные волосы за ушки и при этом засветив сверкающую сережку.
За 12 часов пост собрал более 12 тысяч лайков.
Пользователи сети восхитились великолепием молодой красотки и написали ей массу комплиментов.
"Тело достойно зависти", - написал один из пользователей.
Напомним, Кайли Дженнер надела короткий топик на заклепках и с длинными рукавами. Вырез посередине придал образу большей соблазнительности.
Звезда позировала с подругой, одетой в блузе, спускающейся с плеч.
Обе красотки поцеловались в губы, произведя фурор среди поклонников, которые почти моментально поставили много лайков.
Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в кожаном наряде в автомобиле. Звезда предстала в черном кожаном топе и светлых джинсах.
Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы
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