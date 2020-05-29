Самая молодая миллиардерша в мире, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер предстала в соблазнительном виде 

Звезда покорила своими формами миллионы людей, передает Politeka.net. Некоторые поклонники создают фан-страницы, на которых размещают различные фото звезды. 

Так на одном из последних кадров красотка предстала в бикини. Звезда позировала сидя на мягком шезлонге.

Купальник в виде маленьких треугольников натянулся на груди, тонки бретельки даже немного отошли от тела под тяжестью сочных прелестей. 

Маленькие плавки-бикини "обвили" округлые бедра модели. 

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Стоит отметить, что бикини было обрамлено белым стежком. Это делало акцент на ткань, а не только на невероятные формы.

Кайли немного выгнулась, выставив пятую точку. Тонкая талия и стройные ножки - тоже очень привлекательно выглядят. 

Чокер из ткани, как и купальник, добавил образу стильности. 

Кайли закрыла глаза, заправив длинные волосы за ушки и при этом засветив сверкающую сережку. 

За 12 часов пост собрал более 12 тысяч лайков. 

Пользователи сети восхитились великолепием молодой красотки и написали ей массу комплиментов.

"Тело достойно зависти",  - написал один из пользователей. 

Напомним, Кайли Дженнер надела короткий топик на заклепках и с длинными рукавами. Вырез посередине придал образу большей соблазнительности.

Звезда позировала с подругой, одетой в блузе, спускающейся с плеч.

Обе красотки поцеловались в губы, произведя фурор среди поклонников, которые почти моментально поставили много лайков. 

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в кожаном наряде в автомобиле. Звезда предстала в черном кожаном топе и светлых джинсах. 

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку

Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде