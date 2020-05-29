39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон вразила новим гарячим відео 

На кадрах модель постала в купальнику з довгим вирізом посередині грудей, передає Politeka.net(Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) 

Зірка мила машину VIP-класу. Мокра красуня була вся в піні, натираючи авто. Модель всіляко вигиналася, демонструючи красиву фігуру, і навіть забравшись на машину. 

При цьому на декількох кадрах чарівна блондинка їла великий, соковитий і смачний бургер. 

В пості зірка написала, що опублікувала відео, в честь Національного для бургера. 

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За дев'ять годин пост зібрав понад 80 тисяч переглядів та багато коментарів. 

Користувачі мережі назвали Періс ідеальною. Ще б пак з такою гарною фігурою, чого варті такі стрункі ніжки і тонка талія. 

Крім того, гарна зачіска та макіяж з акцентом на очі підкреслювали її красу. 

"Мокрий ангел", - написав один з фанатів.

Варто відзначити, що зараз на сторінку Хілтон підписані 12,1 мільйона користувачів мережі. 

Нагадаємо, Періс Хілтон на одному з недавніх відфотошоплених знімків "осідлала" цілу планету.

"Божевільна" блондинка з'явилася в блискучому бікіні. Верх мав пікантні вирізи внизу, завдяки чому можна помітити частину грудей.

Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон  позувати напівоголеною, прикриваючи рукою груди. З води визирав шматочок чорної тканини, які обтягнув тонку талію. 

Доповнили образ зірки довгі сережки і великі окуляри. 

Нагадаємо також, що Періс Хілтон постала в мереживній білизні. На фото прекрасно видно її струнку фігуру, плоский живіт і округлі стегна.

Зірці здалося мало, і вона примальовувала себе до актриси Мерилін Монро в купальнику. 

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустуха".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.

Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: «Справжня фея».