Американська фітнес-модель Ана Чері засвітила зайве в занадто тісному купальнику з глибоким декольте

Дівчина вирішила приміряти досить незвичайним купальник сміливого дизайну з глибоким вирізом не тільки понад але і знизу ліфчика. Ана оголила пікантні ділянки тіла і позувала у досить сміливій позі, без якого-небудь сорому демонструючи принади, пише Politeka.

На новому кадрі вона, як правило, не стала приховувати груди в незвичайному ліфі і навіть підняла руку для ідеального ракурсу але новому, досить жаркому фото.

«Прямо перед тим, як я отримала укус на моїй дупі 🙈 Ви отримуєте комарині укуси? Або вони залишають тебе в спокої ?? #DangOleBugs #Bikini #NovaBabe», - написала Ана.

Як відомо, Ана багато тренується заради своєї фігури, любить робити цілий комплекс вправ перед камерою і розповідає про те, як тримати фігуру у формі, тому такі знімки Ани не залишають байдужими фанатів.

Також на сонячному фото зірка з'явилася в жаркому купальнику яскраво-золотистого відтінку, який зовсім не приховував пишні форми моделі, причому з-за зав'язок на ліфчику і трусиках дівчата, натягнута тканина виглядає так, немов ось-ось порветься. Ана ж на кадрі посміхається і виставивши руку вгору, показує знак "світу". Схоже, дівчина стала виглядати ще привабливіше після спеціальних тренувань. Фітнес-модель знає, як досягти ідеальних резьтатов.

«✌🏼 Щасливого дня. У минулі вихідні Палм-Спрінгс було так весело! Але ця 116 ° спека була схожа на те, як відкрити дверцята духовки і просто стояти там 🔥🔥 Але ми залишалися спокійними і веселилися з нашими друзями 💛», - розповіла дівчина під постом.

Ось що відповіли фанати:

«Ух ти», «Відмінний вигляд», «Гарячі булочки просто бомба», «Я хотів би попрацювати з вами в моєму наступному музичному відео «, «🍑✌️🔥💃✌️Ці твої форми просто вау, персик смачний!🔥🔥💞💋💃💋», «Ще два напої», «Біса смачно 😘😘😍😍👅👅 завжди 👌👌👌👌», «супер # красива 👑», «Дивовижний і чудовий стиль, як завжди 😍😍👌», «Оооо, моя прекрасна принцеса».

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