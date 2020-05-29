Американская фитнес-модель Ана Чери засветила лишнее в слишком тесном купальнике с глубоким декольте

Девушка решила примерить довольно необычным купальник смелого дизайна с глубоким вырезом не только сверх но и снизу лифчика. Ана оголила пикантные участки тела и позировала в довольно смелой позе, без какого-либо смущения демонстрируя достоинства, пишет Politeka.

На новом кадре она, как обычно, не стала скрывать грудь в необычном лифе и даже подняла руку для идеального ракурса но новом, весьма жарком фото.

«Прямо перед тем, как я получила укус на моей заднице 🙈 Вы получаете комариные укусы? Или они оставляют тебя в покое ?? #DangOleBugs #Bikini #NovaBabe», - написала Ана.

Как известно, Ана много тренируется ради своей фигуры, любит делать целый комплекс упражнений перед камерой и рассказывает о том, как держать фигуру в форме, поэтому такие снимки Аны не оставляют равнодушными фанатов, они отмечают, что формы девушки "просто грех прятать".

Также на солнечном фото звезда появилась в жарком купальнике ярко-золотистого оттенка, который совсем не скрывал пышные формы модели, причем из-за завязок на лифчике и трусиках девушки, натянутая ткань смотрится так, словно вот-вот порвется. Ана же на кадре улыбается и выставив руку вверх, показывает знак "мира". Похоже, девушка стала выглядеть еще привлекательнее после специальных тренировок. Фитнес-модель знает, как добиться идеальных резьтатов.

«✌🏼 Счастливого дня. В прошедшие выходные Палм-Спрингс было так весело! Но эта 116 ° жара была похожа на то, как открыть дверцу духовки и просто стоять там 🔥🔥 Но мы оставались спокойными и веселились с нашими друзьями 💛», - рассказала девушка под постом.

Вот что ответили фанаты:

«Ух ты», «Отличный вид», «Горячие булочки просто бомба», «Я хотел бы поработать с вами в моем следующем музыкальном видео «, «🍑✌️🔥💃✌️Эти твои формы просто вау, персик вкусный!🔥🔥💞💋💃💋», «Еще два напитка», «Чертовски вкусно 😘😘😍😍👅👅 всегда 👌👌👌👌», «супер # красивая 👑», «Удивительный и великолепный стиль, как всегда 😍😍👌», «Оооо, моя прекрасная принцесса».

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