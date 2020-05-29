Американська модель Ебігейл Рэтчфорд, яка прославилася завдяки своїй незвичайній зовнішності, здивувала засмаглим тілом на вечірньому кадрі

Молода модель влаштувала вечернуюю фотосесію в жаркому бікіні "золота". Дівчина похвалилася ідеальними формами, перед заходом сонця, і підкорила блискучою шкірою. Дівчина виглядала просто приголомшливо, повідомляє Politeka.net.

Ебі позувала у золотому купальнику, спокусливо приспустивши бретельки і показавши свої переваги в ідеальному вигляді. Дівчина повернулась боком, так що стали помітні її вологі вирівняні локони. Через особливості ракурсу зйомки високі чоботи дівчата помітні лише частково.

Фанати одразу ж захопилися спокусливою позою Ебігейл і її фігурою, віддає блиском у вечірньому сонячному світлі. Деякі зазначили, що модель виглядає по-янгольському чарівно.

До цього модель вирішила показати, як розважається у басейну і підкорює видом стрункої фігури в прозорому халатику. Схоже, дівчина не сумує на відпочинок і любить вражати образами навіть у купальниках.

Дівчина постала в прозорому халаті-сіточці з рожевими вставками на рукавах і незвичайному бікіні з сердечками. Таким же ліфчиком дівчині вдалося чи прикрити пишні форми. Ебі також здивувала яскравим макіяжем з акуратною укладанням. Ставши схожою на ляльку "Барбі", дівчина захопила фігурою, фанати відразу ж написали, що з такими "ляльками" хочеться грати.

Причому Ебі не соромиться свого тіла, тому також приміряє і сміливі мережива, майже не приховує гідності. Приміром, на одному з нових кадрів дівчина одягла синє мереживну білизну.

Нагадаємо, гаряча Ебі Рэтчфорд заворожила великими розмірами в тонкому мереживі

А ще Politeka писала, що соковита Ебі Рэтчфорд захопила нереальними обсягами в крихітному бікіні

Також Politeka писала, що апетитна Ебі Рэтчфорд без одягу понежилась в шовку, засвітивши найсмачніші місця