Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, прославившаяся благодаря своей необычной внешности, удивила загорелым телом на вечернем кадре

Молодая модель устроила вечернуюю фотосессию в жарком бикини из "золота". Девушка похвасталась идеальными формами перед закатом и покорила блестящей кожей. Девушка выглядела просто потрясающе, сообщает Politeka.net.

Эби позировала в золотом купальнике, соблазнительно приспустив бретельки и показав свои достоинства в идеальном виде. Девушка повернулась боком, так что стали заметны ее влажные выровненные локоны. Из-за особенности ракурса съемки высокие сапоги девушки заметны лишь частично.

Фанаты тут же восхитились соблазнительной позой Эбигейл и ее фигурой, отдающей блеском в вечернем солнечном свете. Некоторые отметили, что модель выглядит ангельски волшебно, другие написали, что "малышка правда зажигает".

До этого модель решила показать, как развлекается у бассейна и покоряет видом стройной фигуры в прозрачном халатике. Похоже, девушка не скучает на отдыхе и любит поражать образами даже в купальниках.

Девушка предстала в прозрачном халате-сеточке с розовыми вставками на рукавах и необычном бикини с сердечками. Таким же лифчиком девушке удалось едва ли прикрыть пышные формы. Эби также удивила ярким макияжем с аккуратной укладкой. Став похожей на куклу "Барби", девушка восхитила фигурой, фанаты сразу же написали, что с такими "куклами" хочется играть.

Причем Эби не стесняется своего тела, поэтому также примеряет и смелые кружева, почти что не скрывающее достоинства. К примеру, на одном из новых кадров девушка надела синее кружевное нижнее белье.

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