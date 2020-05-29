Відома модель, актриса Емілі Ратаковски похвалилася "хижим" нарядом, що ледь прикривав її гідності

На цей раз модель, актриса і підприємниця показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram новий кадр, на якому постала у несподіваному образі. Дівчина приміряла образ "хижачки", що зовсім не приховує її фігуру. Зірка отримала сотні захоплених компліментів, повідомляє Politeka.net.

Так, в цей раз Емілі приміряла незвичайний образ «первісної дівчата», вразивши виглядом і вмостившись прямо на підлозі. Дівчина прикрилася клаптиками тканини, які були пошиті за формою її білизни.

«Ракель Уелч, Мільйон до н. е. @livincool», - написала Ратаковски, розповідаючи про образ, який копіювала.

Фанати цілком очікувано захопилися нарядом дівчини:

«тіло просто вогонь», «Не реальний вигляд», «я просто в захопленні від цього виду», «подивися як вона досконала», «Оригінально виглядає дуже здорово», «Оригінал набагато краще !!!», «Ти СООК чудова, я не можу !!», «У обох однакові пупки, подобається це :)», «Різниця в тому, що у Ракель Уелч було чортове м'ясо на кістках!», «Виглядає як міс Беррі з крем'яних каменів».

До цього Ратаковски з'явилася на публіці в незвичайному вбранні, більше схожому на вільну чоловічу сорочку. Дівчина знає, як дивувати шанувальників і як захоплювати видом в незвичайних нарядах, що вона також часто рекламує.

На цей раз модель підкреслила свої переваги в білосніжному оверсайз сукні-сорочки, з пікантно-відкритим декольте. Дівчина доповнила образ незвичайними босоніжками і маленькою чорною сумочкою. Легкий макіяж вдало підкреслив засмаглу шкіру знаменитості.

Шанувальники ж були захоплені обговоренням форм зірки, які були дуже помітні навіть в глибокому декольте: «Ось це персики вогонь 🔥🔥», «Підкорює серце цими формами, без білизни - просто вогонь❤️», «Привіт, мене звуть Симона, дуже подобається такий незвично-яскравий вигляд», «Форми просто вогонь😍🔥!», «Так, мем, ви зводите з розуму», «Жахлива груди 😢😢», «Ти така підступна і така красива👅👅👅👅», «Смачний 😍😍», «ти тут прям сама скромність».

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