Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски похвасталась "хищным" нарядом едва ли прикрывающем ее достоинства

В этот раз модель, актриса и предпринимательница показала на своей странице в социальной сети Инстаграм новый кадр, на котором предстала в неожиданном образе. Девушка примерила образ "хищницы", совсем не скрывающий ее фигуру. Звезда получила сотни восторженных комплиментов, сообщает Politeka.net.

Так, в этот раз Эмили примерила необычный образ «первобытной девушки», поразив видом и устроившись прямо на полу. Девушка прикрылась лоскутками ткани, которые были сшиты по форме ее белья.

«Ракель Уэлч, Миллион до н.э. @livincool», - написала Ратаковски, рассказывая об образе, который копировала.

Фанаты вполне ожидаемо восхитились нарядом девушки:

«тело просто огонь», «Не реальный видок», «я просто в восхищении от этого вида- дамочка с перчиком», «посмотри как она совершенна», «Оригинально выглядит очень здорово», «Оригинал намного лучше !!!», «Ты СООК великолепна, я не могу !!», «У обоих одинаковые пупки, нравится это :)», «Разница в том, что у Ракель Уэлч было чёртово мясо на костях!», «Выглядит как мисс Берри из кремневых камней».

До этого Ратаковски появилась на публике в необычном наряде, больше похожем на свободную мужскую рубашку. Девушка знает, как удивлять поклонников и как восхищать видом в необычных нарядах, что она также часто рекламирует.

В этот раз модель подчеркнула свои достоинства в белоснежном оверсайз платье-рубашке, с пикантно-открытым декольте. Девушка дополнила образ необычными босоножками и маленькой черной сумочкой. Легкий макияж удачно подчеркнул загорелую кожу знаменитости.

Поклонники же были увлечены обсуждением форм звезды, которые были очень даже заметны в глубоком декольте: «Вот это персики огонь 🔥🔥», «Покоряет сердце этими формами, без белья - просто огонь❤️», «Привет, меня зовут Симона, очень нравится такой необычно-яркий вид», «Формы просто огонь😍🔥!», «Да, мэм, вы сводите с ума», «Ужасная грудь 😢😢», «Ты такая коварная и такая красивая👅👅👅👅», «Вкусный 😍😍», «ты здесь прям сама скромность».

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