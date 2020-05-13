Такой ее еще не видели

Экзотическая красотка из «Женского квартала» Элина Мбани приняла участие в смелой фотосессии

Свежие фотографии она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На снимках Мбани продемонстрировала свою яркую внешность во всей красе. Девушка отказалась от одежды, засветив в кадре свои оголенные печи. Она смотрела в кадр. Крупный план позволил хорошо рассмотреть черты ее лица.

На втором фото красотка пошалила языком с рукой в черной перчатке. Непонятно, что этим кадром хотела сказать звезда, но выглядит впечатляюще.

Кроме этого, певица опубликовала фото с ярким макияжем. Ее загримировали зеленой краской таким образом, что она стала похожа на лесную нимфу.

«Кайф», «Пума», «Красотка», - написали ей в комментариях поклонники.

Ранее мы писали, что Элина Мбани позировала в коротком топе со змеиным принтом и светлых джинсах с оргинальным низом на выской посадке. В волосы артистка добавила большой цветок, что сделало ее образ очень нежным и женственным.

Как известно, Мбани является одной из участниц «Вокального квартала». Вместе с Верой Кекелией и Мартой Адамчук они исполняют песни для шоу. Стоит отметить, что Мбани пока не очень популярна в соцсетях, но с ростом популярности «Женского квартала», растет и ее популярность.

Напомним, что Элина Мбани сразила наповал чувственным образом: «Улеглась на полу и…».

Как сообщала Politeka, Элина Мбани задрала платье, обнажив идеальные формы: «Ого, Моника Беллуччи».

Также Politeka писала, что красотка из "Квартал 95" сняла лишнее и показала, как расслабилась на пляже: "Это законно?".