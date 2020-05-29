Наймолодша мільярдерка у світі, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер постала у спокусливому вигляді
Зірка підкорила своїми формами мільйони людей, передає Politeka.net. Деякі шанувальники створюють фан-сторінки, на яких розміщують різні фото зірки.
Так на одному з останніх кадрів красуня з'явилася в бікіні. Зірка позувала сидячи на м'якому шезлонгу.
Купальник у вигляді маленьких трикутників натягнувся на грудях, тонкі бретельки навіть трохи відійшли від тіла під вагою соковитих принад.
Маленькі плавки-бікіні "обвили" округлі стегна моделі.
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Варто відзначити, що бікіні було обрамлено білим стібком. Це робило акцент на тканину, а не тільки на неймовірні форми.
Кайлі трохи вигнулась, виставивши п'яту точку. Тонка талія і стрункі ніжки - теж дуже привабливо виглядають.
Чокер з тканини, як і купальник, додав образу стильності.
Кайлі закрила очі, заправивши довге волосся за вушка і при цьому засвітивши блискучу сережку.
За 12 годин пост зібрав понад 12 тисяч лайків.
Користувачі мережі захоплювалися красою молодої моделі та написали їй масу компліментів.
"Тіло гідно заздрості", - написав один з користувачів.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер наділа короткий топік на заклепках і з довгими рукавами. Виріз посередині надав образу більшої привабливості.
Зірка позувала з подругою, одягненою в блузі, що спускається з плечей.
Обидві красуні поцілувалися в губи, зробивши фурор серед шанувальників, які майже миттєво поставили багато лайків.
Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала у шкіряному вбранні в автомобілі. Зірка з'явилася в чорному шкіряному топі та світлих джинсах.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свої палкі образи
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