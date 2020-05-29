Наймолодша мільярдерка у світі, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер постала у спокусливому вигляді

Зірка підкорила своїми формами мільйони людей, передає Politeka.net. Деякі шанувальники створюють фан-сторінки, на яких розміщують різні фото зірки.

Так на одному з останніх кадрів красуня з'явилася в бікіні. Зірка позувала сидячи на м'якому шезлонгу.

Купальник у вигляді маленьких трикутників натягнувся на грудях, тонкі бретельки навіть трохи відійшли від тіла під вагою соковитих принад.

Маленькі плавки-бікіні "обвили" округлі стегна моделі.

Варто відзначити, що бікіні було обрамлено білим стібком. Це робило акцент на тканину, а не тільки на неймовірні форми.

Кайлі трохи вигнулась, виставивши п'яту точку. Тонка талія і стрункі ніжки - теж дуже привабливо виглядають.

Чокер з тканини, як і купальник, додав образу стильності.

Кайлі закрила очі, заправивши довге волосся за вушка і при цьому засвітивши блискучу сережку.

За 12 годин пост зібрав понад 12 тисяч лайків.

Користувачі мережі захоплювалися красою молодої моделі та написали їй масу компліментів.

"Тіло гідно заздрості", - написав один з користувачів.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер наділа короткий топік на заклепках і з довгими рукавами. Виріз посередині надав образу більшої привабливості.

Зірка позувала з подругою, одягненою в блузі, що спускається з плечей.

Обидві красуні поцілувалися в губи, зробивши фурор серед шанувальників, які майже миттєво поставили багато лайків.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала у шкіряному вбранні в автомобілі. Зірка з'явилася в чорному шкіряному топі та світлих джинсах.

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