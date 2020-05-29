50-річний російський шоумен, бодібілдер і стриптизер Тарзан, чоловік співачки Наташі Корольової, ошелешив занедбаним виглядом після скандалу з безробіттям

Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram архівне фото, на якому постав в образі середньовічного персонажа з фільму "Русичі", в якому знімався більше десяти років тому.

В кадрі розпатланий Сергій Глушко (справжнє ім'я артиста) в рваній та брудній сорочці, з змученим виглядом, дивиться кудись удалину, сидячи в заростях.

"...коли пропустив чергу свого дому на погуляти.....🙂🙃", - підписав Тарзан із сарказмом з приводу нових карантинних правил в Росії.

Користувачі вмить кинулися обговорювати знімок.

"А чо ваще круть..Треба у фільмі тематичному так знятися😉💪👍"

"Серьога!!! Цей фільм загубився десь на полицях кіностудій. А даремно! Ти там розкриваєшся , як актор з великої літери! Фільм історичний і дуже захоплюючий ! Рекомендую всім подивитися і кайфанути!!! ❤️😍"

"Бідненький"

"Як так?😀"

"Ох Тарзан😂"

"Всі такі будемо😂"

"🔥Реалістично"

"Крута фотка!!!! 🔥🔥🔥"

Раніше ми повідомляли, після заяви Сергія про те, як важко нині живеться представникам шоу-бізнесу через вимушену ізоляцію і про те, що залишившись без роботи, їм з Наташею не вистачає коштів на життя, росіяни стали "тролити" зірку, пропонуючи різні вакансії - від водія таксі до скотаря або дояра на фермі.

"Сергію Глушкові, нарешті, надається шанс спробувати свої сили в роботі зі справжніми елітними тьолками і проявити себе на вакансії дояра. Ця відмінна робота на свіжому повітрі допоможе йому заробити на хліб", - писав у соцмережі російський фермер-сировар Олег Сирота.

Нагадаємо, що Наташа Корольова показала себе в прозорому плащі, Тарзан не витримав: "Вогонь!".

А ще Politeka писала, що син Наташі Корольової слідом за батьком пішов у танцювальний "екстаз" і зганьбився: "Другий Тарзан".