50-річний російський шоумен, бодібілдер і стриптизер Тарзан, чоловік співачки Наташі Корольової, ошелешив занедбаним виглядом після скандалу з безробіттям
Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram архівне фото, на якому постав в образі середньовічного персонажа з фільму "Русичі", в якому знімався більше десяти років тому.
В кадрі розпатланий Сергій Глушко (справжнє ім'я артиста) в рваній та брудній сорочці, з змученим виглядом, дивиться кудись удалину, сидячи в заростях.
"...коли пропустив чергу свого дому на погуляти.....🙂🙃", - підписав Тарзан із сарказмом з приводу нових карантинних правил в Росії.
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Користувачі вмить кинулися обговорювати знімок.
"А чо ваще круть..Треба у фільмі тематичному так знятися😉💪👍"
"Серьога!!! Цей фільм загубився десь на полицях кіностудій. А даремно! Ти там розкриваєшся , як актор з великої літери! Фільм історичний і дуже захоплюючий ! Рекомендую всім подивитися і кайфанути!!! ❤️😍"
"Бідненький"
"Як так?😀"
"Ох Тарзан😂"
"Всі такі будемо😂"
"🔥Реалістично"
"Крута фотка!!!! 🔥🔥🔥"
Раніше ми повідомляли, після заяви Сергія про те, як важко нині живеться представникам шоу-бізнесу через вимушену ізоляцію і про те, що залишившись без роботи, їм з Наташею не вистачає коштів на життя, росіяни стали "тролити" зірку, пропонуючи різні вакансії - від водія таксі до скотаря або дояра на фермі.
"Сергію Глушкові, нарешті, надається шанс спробувати свої сили в роботі зі справжніми елітними тьолками і проявити себе на вакансії дояра. Ця відмінна робота на свіжому повітрі допоможе йому заробити на хліб", - писав у соцмережі російський фермер-сировар Олег Сирота.
Нагадаємо, що Наташа Корольова показала себе в прозорому плащі, Тарзан не витримав: "Вогонь!".
А ще Politeka писала, що син Наташі Корольової слідом за батьком пішов у танцювальний "екстаз" і зганьбився: "Другий Тарзан".