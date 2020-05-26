Скандальный российский стриптизер Тарзан, в случае чего, не останется без крова и работы - артисту предложили вакансию на ферме

В сети не утихают страсти по поводу скандального заявления 50-летнего Сергея Глушко (настоящее имя танцора) о том, как они с женой, певицей Наташей Королевой пострадали из-за карантина. Помимо того, что сейчас "заморожены" все выступления, так Тарзан еще и лишился фитнес-центра.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что массовые сборища еще долго будут под запретом!», - возмутился Глушко.

Узнав о трагедии в звездной семье, поддержать любимцев публики решил российский фермер-сыровар Олег Сирота. Предприниматель вызвал переполох в сети своим постом в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Друзья! Я тут узнал, что Тарзан ищет работу. Хотел попросить помощи с репостом вакансий нашего хозяйства, чтобы донести до него и до всех страдающих представителей шоу-бизнеса. Сергею Глушко, наконец, предоставляется шанс попробовать свои силы в работе с настоящими элитными тёлками и проявить себя на вакансии дояра. Эта отличная работа на свежем воздухе поможет ему заработать на хлеб", - поделился инициативой фермер.

Также, Сирота заявил о готовности дать обедневшему Тарзану не только работу, но и кров над головой.

"Если вдруг его жена уже выгнала из дома по причине отсутствия у него денег, мы можем предоставить ему комфортабельное общежитие (у нас там даже штанга имеется). В принципе мы их с Наташей можем двоих принять, как семейную пару — работу обоим найдём. Он может, например, скотником пойти, а она телятницей", - добавил фермер.

Пользователи кинулись комментировать, мнения людей разделились.

"Если у Вас какой-либо личный конфликт, зачем это выставлять здесь?? Некрасиво. И немного удивительно от Вас это слышать(читать).... 🤷‍♀️"

"Вот это супер предложение!!! Всем миллионы подавай. Пусть попробуют обычный труд людей. Кому на самом деле нужны деньги на еду и проживание, те не боятся ни какой работы!"

"Все правильно , и лопату ему побольше!!!"

"Хотя коровы ни в чем не виноваты! 😁"

"Там ему и место 😂"

Ранее мы сообщали, другой российский предприниматель позвал Тарзана работать таксистом.

"пожалейте ваших пассажиров, Георгий"; "Если не будет просить чаевые в трусы, то не вижу проблем"; "Исполняете мечты, заказал ситимобил а тебя подвезла Королева) Хотя тут, конечно как в русской рулетке, может и тарзан попасться))", - комментировали в сети.

Напомним, что Наташа Королева показала себя в прозрачном плаще, Тарзан не выдержал: "Огонь!".

А еще Politeka писала, что сын Наташи Королевой вслед за отцом ушел в танцевальный "экстаз" и опозорился: "Второй Тарзан".

Также Politeka сообщала, что беда у Тарзана и Королевой, артист внезапно набросился на россиян: "Народ вообще не понимает".