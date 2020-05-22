Муж Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался, что разоряется из-за карантина

Как сообщает Politeka.net, артист в беседе с российскими СМИ артист упрекнул правительство, которое не поддерживает деньгами работников культуры.

Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, рассказал, что пандемия сильно ударила по его доходам - недавно он был вынужден закрыть свой фитнес-центр. Его шоу тоже оказались под запретом.

По словам мужчины, у них с Наташей Королевой еще есть сбережения, но они уже истекают. Пока непонятно, когда закончится карантин и артисты смогут вернуться к работе. Сергей Глушко также отметил, что правительство никак не помогает представителям творческой профессии, хотя поддерживает пенсионеров.

"В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем", - пожаловался Тарзан.

Как уверяет шоумен, поклонники постоянно упрекают его в том, что он не помогает медикам. Артист обратил внимание: он и его коллеги сейчас отрезаны от работы и не получают прибыли. Он и добавил, что артисты смогут вернуться к работе в последнюю очередь, когда разрешат массовые собрания людей.

"Все почему-то уверены, что мы — самые богатые в этой стране. Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте", — зашелся истерикой Сергей Глушко и подчеркнул. — "Народ вообще не понимает!".

Он опасается, что даже после окончательной отмены карантина люди просто не смогут купить билеты на выступления, ведь вместе с эпидемией пришел экономический кризис. По мнению Тарзана, поклонники урежут свои расходы минимум до конца года.

Напомним, что Тарзан разделся и показал свою мощь прямо на съемках сериала.

Как сообщала Politeka, заросший Тарзан напугал внешним видом, Королевой можно посочувствовать.

Также Politeka писала, что бесстыжий Тарзан спустил штаны и показал, чем его наградила природа.