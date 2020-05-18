Известная украинская певица Наташа Королева, которая давно живет и строит карьеру в России, показала необычный весенний образ

На фото Наташа стояла в зеленом платье с черным узором. Образ Королева дополнила прозрачным дождевиком, который надела сверху платья. Красавица была с распущенными волосами и стояла возле дерева. Фото получилось весенним и милым. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Весна", - коротко подписала фото Наташа.

Фанаты, среди которых был и Тарзан, поставили почти 15 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Наташа лучшая, позитивная", "Передача у Малахова- Супер! Красавица наша украинская!!!", "Плащ бомба", "Наташа вы так шикарно выглядите. Люблю вас и Тарзана", "Ух, какая красотка, люблю", " Крутой плащик, огонь, где брали?".

Ранее мы сообщали, что больная раком артистка Анастасия Заворотнюк уже идет на поправку.

Такое заявление сделала другая не менее знаменитая российская певица Наташа Королева, которая живет по соседству с Заворотнюк. Об этом она рассказала телеканалу НТВ.

«Слава Богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — сообщила Королева.

Сообщалось, что известный бодибилдер и танцор Сергей Глушко (Тарзан), муж Наташи Королевой, показал необычное представление.

На кадрах Тарзан стоит на сцене в штанах и рубашке, которую он в ролике снял. После этого Сергей избавился и от штанов, оставив только стринги, а рубашку поднял вверх, где она в прямом смысле загорелась. Кадры получилось действительно жаркими и горячими, на которых можно легко оценить подкачанное тело Глушко.

Напомним, Королева с Тарзаном закатили неприличную пирушку, в сети появилось видео

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