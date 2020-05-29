50-летний российский шоумен, бодибилдер и стриптизер Тарзан, муж певицы Наташи Королевой, ошарашил запущенным видом после скандала с безработицей

Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм архивное фото, на котором предстал в образе средневекового персонажа из фильма "Русичи", в котором снимался более десяти лет назад.

В кадре растрепанный Сергей Глушко (настоящее имя артиста) в рваной и грязной рубашке, с измученным видом, смотрит куда-то вдаль, сидя в зарослях.

"...когда пропустил очередь своего дома на погулять.....🙂🙃", - подписал Тарзан с сарказмом по поводу новых карантинных правил в России.

Пользователи моментально кинулись обсуждать снимок.

"А чё ваще круть..Надо в фильме тематическом так сняться😉💪👍"

"Серёга!!! Этот фильм затерялся где то на полках киностудий. А зря! Ты там раскрываешься , как актёр с большой буквы! Фильм исторический и очень захватывающий ! Рекомендую всем посмотреть и кайфануть!!! ❤️😍"

"Бедненький"

"Как так?😀"

"Ох Тарзан😂"

"Все такие будем😂"

"🔥Реалистично"

"Крутая фотка!!!! 🔥🔥🔥"

Ранее мы сообщали, после заявления Сергея о том, как трудно нынче живется представителям шоу-бизнеса из-за вынужденной изоляции и о том, что оставшись без работы им с Наташей не хватает средств на жизнь, россияне стали "троллить" звезду, предлагая различные вакансии - от водителя такси до скотника или дояра на ферме.

"Сергею Глушко, наконец, предоставляется шанс попробовать свои силы в работе с настоящими элитными телками и проявить себя на вакансии дояра. Эта отличная работа на свежем воздухе поможет ему заработать на хлеб", - писал в соцсети российский фермер-сыровар Олег Сирота.

Напомним, что Наташа Королева показала себя в прозрачном плаще, Тарзан не выдержал: "Огонь!".

А еще Politeka писала, что сын Наташи Королевой вслед за отцом ушел в танцевальный "экстаз" и опозорился: "Второй Тарзан".