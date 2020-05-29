Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала майже літній образ

На фото красуня стоїть в штанях і білому топі. Омович позувала в профіль, вигнувшись, щоб продемонструвати перед камерою підтягнуту п'яту точку. Образ Олена доповнила зібраними волоссям у вузол, кавой в руці і яскравим макіяжем. Кадр вийшов досить теплим і літнім. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"14 градусів", - підписала лаконічно фото Омович.

Фанати не залишили лайків чи коментарів під знімком. Олена опублікувала його в сторіс Инстаграма, де подібні функції вимкнені, але так і хочеться написати: "Тільки для сміливих".

Раніше ми повідомляли, що українська модель Олена Омович показала свої форми у всій красі.

Дівчина вирішила показати свої форми у всій красі, а також розповісти, як їй вдалося їх отримати. Модель не приховує, що робила пластику і навіть не одну, тому зовсім не соромиться свого тіла і готова ділитися секретами привабливості.

Повідомлялося, що відома українська модель Олена Омович показала сміливий образ, який нічого не приховав.

На фото Омович позує в білому бікіні, яке майже нічого не прикрив. Вузенькі смужки закрили тільки найпотаємніше і підкреслили пишні форми красуні. Олена сиділа на ліжку і спокусливо дивилася на камеру. Фотографія вийшла дуже запеклою та цікавою.

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