"Люди с голоду пухнут, а ты..."

Модель и инстадива Алена Омович, которую в сети называют украинской Кардашьян, оскандалилась откровенным снимком с деликатесом, стоимостью несколько тысяч гривен за 100 грамм

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в соблазнительном образе, показав "вкусняшку".

Алена в мегаоткровенном лифчике, который с трудом прикрыл ее пышный бюст, и черных трусиках расположилась на прикроватном пуфе, смело расставив ноги. В руке красотка держала баночку с черной икрой.

Знойная брюнетка посмотрела вверх в камеру и приоткрыла рот. Примечательно, что несколько икринок прилипли к губам - так, что кажется, будто это пирсинг.

"Любите черную икру? 😈 Я просто обожаю 😍", - подписала фото Омович.

Пользователи накинулись на модель, напомнив, что сегодня украинцы переживают не лучшие времена из-за пандемии, поэтому, мол, показывать такую роскошь было с ее стороны не совсем уместно.

"На Украине люди с голоду пухнут, а ты икру жрешь. Не стыдно?"

"Слышали такое выражение пир во время чумы?"

"Я одна подумала ,что пирсинг?😂😅"

"даже икру такккк пошло рекламироватььь😂👏аххх Алёёённнн ты такая прям супер пупер мощная"

"Герпес на губе выскочил 🤮"

"Хм выглядит красиво."

"Все икру любят, не все до неё добираются 😉"

"Любим? Лол🤣 90% ее и не видело никогда"

Ранее мы сообщали, Омович блеснула упругими булочками в супертесном костюме. Модель позировала на улице, рекламируя новую коллекцию одежды.

"Балдею от твоей фигуры 🔥 топ ❤️"; "Пальчики что ль вывалились?!😳"; "Ты убиваешь своей пылкостью"; "уаууу такая крутая😍🔥", - писали в комментариях.

Напомним, украинская Кардашьян запихнула нереальные размеры под тонкую маечку.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян соблазнила пикантным видом в "золотом" бикини.