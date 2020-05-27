Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, сверкнула формами в кожаном мини-наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на кадрах Омович позирует во время примерки вещей. На звезде можно заметить белую футболку и кожаные мини-шорты. Модель в какой-то момент разворачивается и демонстрирует идеальный вид сзади.

А на других кадрах Омович уже в сером комбинезон, который она расстегнула, оголив пикантные места.

Однако поклонники модели остались без возможности что-либо сказать, ведь кадры девушка опублікувала у себя в Сторис.

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На фото Омович позирует в белом бикини, которое почти ничего не прикрыло. Узенькие полоски закрыли только самое сокровенное и подчеркнули пышные формы красавицы. Алена сидела на кровати и соблазнительно смотрела на камеру. Фотография получилась очень жаркой и интересной.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали несколько комментариев под фото.

"Прекрасно", "Противная ты", "Где вы покупаете купальники", "Фото вообще не очень", "Великолепно", "Глаз не оторвать".

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