35-летний украинский телеведущий Владимир Остапчук спровоцировал новый скандал, связанный со своим разводом

Так, не так давно Остапчук подчеркнул, что уже подал запрос в службу опеки на проведение психологической экспертизы его бывшей жены Елены Войченко. Он отметил во время интервью с Катей Осадчей, что делает это именно для того, чтобы у них по-прежнему есть нерешенные вопросы, пишет «КП».

По словам экс-супруги, мужчина уже не раз заявлял их детям, что у них будет "новая мама". При этом она согласна пройти экспертизу, так как это официальный запрос и нет возможности отказаться.

«Конечно, я готова ее пройти, Владимир это свое желание озвучил еще в начале карантина. Достаточно давно он говорит, что у Эмилии появится новая мама, с Эваном он эти моменты не обсуждает. Говорит, что новая мама будет лучше. Конечно, я протестую против такого мнения. Видимо, Владимир хочет доказать это с помощью экспертизы, – отметила Елена во время последнего интервью.

Также она подчеркнула, что дети должны общаться с отцом. Вопрос лишь в том, каким образом это будет происходить. Нужно сделать все, чтобы не травмировать детей. С

«Сейчас позиция, что у них появится новая лучшая мама - достаточно травматична. И я стараюсь объяснить ему, что таким образом это делать нельзя. Пока мне это не удается», - заявила экс-жена Остапчука.

А вот Остапчук поспешил оправдаться, заявив, что все слова – «клевета, полная ложь, вымысел и нечестная манипуляция, в которую Елена вплетает детей».

«Считаю, что это недопустимым! Это выходит за всякие рамки! Все прекрасно знают, как я отношусь к своим детям. Их здоровье, в том числе психическое, для меня является приоритетом. Поэтому подобного рода мысли мне и в голову не могли прийти, не говоря уже о том, чтобы я их озвучивал».

Напомним, что о разводе Владимира Остапчука стало известно осенью 2019 года. Этот бракоразводный процесс был очень громким, так как жена обвиняла Остапчука в том, что он оставил ее и детей без средств на существование. В СМИ новую возлюбленную телеведущего окрестили разлучницей, считая, что она увела его из семьи.

Пара решила развеять слухи и рассказала, что их знакомство произошло на свадьбе в Италии, где Остапчук вел свадьбу, а Кристина была гостьей. Девушка призналась, что не была против встреч с женатым мужчиной, так как штамп в паспорте для нее ничего не значил.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".

Также Politeka писала, что Осадчая показала фото Остапчука с новой любовницей, гремит скандал.