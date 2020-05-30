Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала незвичайний гарячий образ

На фото Анастасія показує себе в прозорому мереживній білизні, спустивши бретельки бюстгальтера. Красуня стояла на тлі тлі стіни з картинами і дивилася в камеру, показуючи ідеальну фігуру і не тільки. Кадр з фотосесії вийшов максимально гарячому. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"2019. Ой. Чи тут не дуже видно довжину волосся? Я тут була худа", - написала Анастасія.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією або оцінити красу дівчини. Все через те, що Кумейко викинула знімок в сторіс, де подібне заборонено, але так і хочеться написати: "В очі дивитись".

Раніше ми писали, що відома українська співачка Анастасія Кумейко показала спокусливий образ.

На фото красуня сиділа на дерев'яних сходах, одягнувши чорну напівпрозору білизну. Анастасія доповнила образ пишною укладанням волосся і спокусливо дивилася в об'єктив камери. Для фото Кумейко вигнулась, щоб кадр вийшов максимально соковитим.

Повідомлялося, що відома українська співачка Анастасія Кумейко редстала в спокусливому образі.

В цей раз співачка з'явилася оголеною, прикривши принади блискучою сітчастої тканиною.

Верх тримався на тонкій лямці за шиєю. Нижні лямки артистка стиснула в руці. Топ ледь прикривав найінтимніше.

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