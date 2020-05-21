Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко порадовала поклонников и сверкнула безупречными изгибами в платье с вырезом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Я хочу ужинать с тобой, чтобы ты рассказывал, что ты думаешь обо мне, а я говорила о тебе. Я хочу, чтобы мы спорили, что лучше: жить дома или за границей, в городе или на природе. Я хочу рассуждать с тобой о доме нашей мечты, даже зная, что, вероятно, мы и не будем жить там. Чтобы ты рассказывал мне обо всех своих идеях и планах. Я хочу удивиться, когда ты скажешь мне: «Бери свой паспорт, мы уезжаем!», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Кумейко позирует в одном платье и чулках, элегантно расположившись на кровати. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Бесподобная», «твоя красота не знает границ», «красотка», «бомба», «как всегда – невероятная», «очень очень очень горячо», «вау, роскошное тело», - пишут они.
Как сообщалось ранее, известная украинская певица Анастасия Кумейко, которая раньше пела в группе "Nikita", поделилась подборкой жарких фото.
Поклонники задавали ей вопросы, а она отвечала, была ли такая ситуация в ее жизни. Свои ответы Кумейко сопровождала очень крутыми фотографиями. Звезда поделилась снимком в купальнике, фотографией в лифчике и колготках, а также опубликовала кадры в различных соблазнительных образах.
В процессе игры Кумейко призналась, что встречала рассвет на море, ездила на машине со скоростью 300 км в час, прыгала с парашютом, не спала больше двух суток, забывала имя человека, прикидываясь, что помнит. Кроме этого, Кумейко призналась, что у нее был курортный роман, а также секс на пляже.
Напомним, что Анастасия Кумейко сняла белье и выгнулась на раскладушке, посветив красотой: без комментариев.
Как сообщала Politeka, Анастасия Кумейко впечатлила роскошным телом в развратном белье: "Эталон красоты".
Также Politeka писала, что Анастасия Кумейко заточила свои «персики» в тесный корсет, ткань еле выдержала: «Ох и красивая…».