Відома модель 90-х Памела Андерсон, показала свої спокусливі вигини в сорочці

На фото Андерсон позує в сорочці, яку зняла з плечей і прикрила тільки свою груди і нижню частину пікантних місць. Красуня стояла в профіль і вигнулась, показуючи ідеальні вигини перед камерою. Фотографія вийшла дуже цікавою та запеклою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайк під цим фото. Все через те, що Памела викинула його в сторіс Instagram, де таких інструментів немає, але так і хочеться написати: "Ох і ах".

Повідомлялося, що 52-річна американська актриса і фотомодель, зірка "Рятувальників Малібу" Памела Андерсон довела, що є ще порох в порохівницях.

Нестаріюча красуня позувала лежачи на животі, задерши голову вгору і прикривши найсоковитіші місця руками. Андерсон відкрила рот, кілька пасом впали її на обличчя: від такого видовища можна втратити дар мови.

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На фото Памела показала себе в комбінезоні, доповнивши образ темними туфлями. Красуня вирішила залишити волосся розпущеним, зробивши пишну укладання для ідеального образу.

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