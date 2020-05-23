Известная американская актриса Памела Андерсон показала откровенный снимок

В 90-е вряд ли можно было найти подростка, который не имел в своей коллекции снимки актрисы. Казалось бы, только вчера юная красотка демонстрировала свою роскошную фигуру и являлась главной героиней телесериала «Спасатели Малибу».

Как передает Politeka.net, на своей страничке в Instagram, актриса регулярно делится со своими поклонниками снимками времен ее бурной молодости, и этот раз не стал исключением.

"Я получаю удовольствие от моих преобразований ... мало кто знает, сколько женщин во мне", - сообщила она в подписи к снимку.

И правда, Андерсон великая мастерица перевоплощений - на кадрах она предстала в образе жгучей брюнетки, позируя в одном лишь пиджаке.

Но на первом снимке она продемонстрировала лишь малую часть того, что хотела.

А вот второе фото было уже намного привычней для почитателей шикарных форм американской актрисы. Подняв ногу, Андерсон заняла невероятную позу и позволила разглядеть свое самое сокровенное место. Невероятная растяжка не подвела актрису и дала возможность насладится шикарным видом.

Поклонники самой горячей актрисы 90-х остались довольными таким трюком и оставили множество восторженных комментариев под постом.

"Пик удовольствия", "Такая великолепная", "Потрясающе", - это лишь малая часть слов, которое писали подписчики Андерсон.

Ранее Politeka сообщала о том, что раздетая Памела Андерсон встала на мостик и показала себя во всей красе

Также Politeka сообщала о том, что Памела Андерсон в одном ошейнике пустилась во все тяжкие: увиденное переживет не каждый

Politeka писала и о том, что Памела Андерсон «тряхнула стариной» и засветила на камеру пышный бюст