Известная модель Памела Андерсон показала формы в необычно нежном образе

На фото Памела позирует в шелковом платье, дополнив образ стильной сумочкой и туфлями. Красавица соблазнительно выгнулась на диване, чтобы показать свои прелести во всей красе. Для фото Андерсон сделала и пышную укладку волос. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 2 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Следуй своему сердцу, но возьми с собой свой мозг", "Удивительно", "Горячая мамочка", "Отправляю любовь из Австралии", "Любишь шелковую замшевую веганскую сумку?", "Покорительница сердец".

Ранее мы сообщали, известная американская актриса Памела Андерсон показала откровенный снимок.

"Я получаю удовольствие от моих преобразований ... мало кто знает, сколько женщин во мне", - сообщила она в подписи к снимку.

И правда, Андерсон великая мастерица перевоплощений - на кадрах она предстала в образе жгучей брюнетки, позируя в одном лишь пиджаке.

Сообщалось, что известная модель Памела Андерсон показала соблазнительные места в праздничном наряде.

На фото Памела позировала в шикарном свадебном платье с корсетом. Андерсон в этот раз была с кудряшками, которые прикрыла фатой. Модель стояла напротив забора и руками приподняла немного платье.

Напомним, неукротимая Памела Андерсон оседлала железного коня и показала всю себя

А еще Politeka писала, что роскошная Памела Андерсон томно выгнулась в постели, засветив сочные формы

Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон заворожила формами в длинном шелковом платье



