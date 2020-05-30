Відома модель Кім Лі, яку називають корейської Кардашьян, показала пишні форми, майже нічого не прикривши

На фото Лі позує в блискучій сукні, стоячи біля стіни. Красуня спокусливо вигнулась і зігнула ногу, а взялася рукою за волосся. Кім вирішила в цей раз показати свої соковиті персики" у величезному декольте, а також ідеальну ніжку, яка була видна через великий розріз. Фотографія вийшла дуже привабливою і красивою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Жінка класна поза часом", - підписала фотографію красуня.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Привіт", "Висока", "Мій шоколад", "Привіт, доброго дня", "найгарячіша", "Чарівна", "Люблю наряд".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Кім Лі показала себе максимально близько.

На фото красуня позувала швидше за все в чорній сукні, під якою не виявилося білизни. Кім вирішила продемонструвати бездонне декольте, в яке ледве вмістилися пишні краси зірки. Фотографія вийшло світлою і гарячою, адже модель широко посміхалася в цей раз. Чи фотографувала сама себе, показуючи соковите максимально близько.

Повідомлялося, що українська модель Олена Омович показаласвои форми у всій красі.

Так, дівчина розкрила секрет своєї привабливості, зокрема, пружних форм, які вона любить показувати в тісних бікіні і мереживній білизні.

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