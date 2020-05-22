Известная модель Ким Ли, которую прозвали корейской Кардашьян, показала соблазнительный образ
На фото Ким позирует в черном боди с огромным разрезом на груди. Красотка дополнила образ ушками известного голливудского персонажа Микки Мауса. Девушка выгнула спину и соблазнительно прикусила палец, чтобы фото получилось действительно горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки. Все из-за того, что модель опубликовала кадры в сторис Инстаграма, где таких функций нет, но так и хочется написать: "Какая зайка".
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Ранее мы сообщали, что украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, похвасталась формами в платье с супер-глубоким декольте.
В этот раз скандальная знаменитость порадовала кадром, сделанным во время рекламных съемок модной одежды. Как известно, девушка работает моделью и активно снимается для рекламы одежды в самых разных и даже дерзких образах.
Сообщалось, что известная модель Ким Ли показала прекрасные формы в сочных ракурсах.
На первом фото Ким показала себя в закрытом купальнике черного цвета с огромным декольте. Образ Ли дополнила большими очками и накидкой, которая свисала с плеч.
Напомним, украинская Кардашьян в облегающем наряде сверкнула нереальными размерами
А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян запихнула нереальные размеры под тонкую маечку
Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян соблазнила пикантным видом в "золотом" бикини