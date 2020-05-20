Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала свои соблазнительные формы в максимальной близости

На фото Ким позирует в черном топе, который был зашнурован на середине. Пышный бюст так и выпирал из обтягивающей ткани. Красотка смотрела на камеру, а лучи солнца придавали особой пикантности новому фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии под публикацией или поставить лайки. Все из-за того, что красотка опубликовала фото в сторис Инстаграма, где подобных функций нет, но так и хочется написать: "Дерни за веревочку и выпусти их"

Ранее мы сообщали, что модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, поразила выходкой с подругой на отдыхе.

Так, Квитко позирует возле холодильника, пытаясь открыть дверь. В этот момент ее подруга подкрадывается к ней и шлепает по главной гордости. Сами кадры звезда никак не подписала, хотя это не помешало ее поклонникам восхититься происходящим.

«Та посильнее ее шлепни. Видишь какой тузз», «а можно повторить?», «надо посильнее», «вау, какая красота», «бомбезно», - пишут они.

Сообщалось, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала главное в обычном белье.

Девушка в этот раз решила предстать перед фанатами в обычном домашнем образе, сверкнув главным достоинством в обычном белье. Как известно, Анастасия является любительницей ярких кадров и примеряет для рекламы самое модное белье или супер-мини платья. В этот раз практически домашний кадр покорил фанатов.

Напомним, русская Кардашьян похвасталась своей главной гордостью на отдыхе

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