Відома фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд без сорому показала свої пишні форми

Зірка часто демонструє свої принади в білизні, або і зовсім оголеними, повідомляє Politeka.net. На цей раз модель роздяглася і стрибнула в басейн.

Ебі сперлася об краї, грайливо прикривши руками груди. Ретчфорд стиснула руками принади, тому вони здавалися ще об'ємнішими.

На руках красуні можна було помітити блискучі браслети і кільця.

Ебі дивилася в бік розкривши великі очі. Дівчина доторкнулася довгими руками до обличчя.

Розпущене довге волосся створювало враження, що перед нами не звичайна модель, а справжня русалка.

Макіяж з акцентом на пишні вії і підкреслені глянцеві губи - доповнив гарячий образ.

"Просто продовжуй плавати ;)", - підписала фото Ебі.

За сім годин пост зібрав понад 50 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі зробили багато компліментів фігурі красуні, адже вона, дійсно, їх гідна.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд постала в білому мереживному ліфчику і крихітних трусиках-бікіні, які трималися на тоненьких лямках.

Зірка продемонструвала апетитні форми, які ледь не вивалювалися з спідньої білизни. При цьому груди трохи стиснулася, між руками зірки.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд позувала в тонкій білизні з великим кольоровим принтом.

Модель показала пишні форми, чи приховані за тонкою, майже прозорою тканиною з великим принтом з пелюстками квіток.

Акуратний ліфчик вигідно підкреслив бюст дівчини, а яскравий макіяж з акцентом на губи вдало доповнив образ.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд спокусила зухвалим образо в прозорому купальнику.

Як повідомляла Politeka, соковита брюнетка Ебі Ретчфорд ледве втримала свої форми в крихітній білизні.

Також Politeka писала, що Ебі Ретчфорд вип'ятила свої "персики" в непристойно маленьких трусах.