Известная фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд без стеснения показала свои пышные формы 

Звезда часто демонстрирует свои прелести в белье, либо и вовсе обнаженными, сообщает Politeka.net. В этот раз модель разделась и прыгнула в бассейн. 

Эби оперлась о края, игриво прикрыв руками грудь. Рэтчфорд сжала руками прелести, отчего они казались еще объемнее. 

На руках красотки  можно было заметить блестящие браслеты и кольца.

Эби смотрела в сторону распахнув большие глаза. Девушка прикоснулась длинными руками к лицу. 

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Распущенные длинные волосы создавали впечатление, что перед нами не обычная модель, а самая настоящая русалка. 

Макияж с акцентом на пышные ресницы и подчеркнутые глянцевые губы - дополнил горячий образ. 

"Просто продолжай плавать ;)", - подписала фото Эби. 

За семь часов пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети сделали много комплиментов фигуре красотки, ведь она, действительно, их достойна. 

Напомним, Эби Рэтчфорд предстала в белом кружевном лифчике и крохотных трусиках-бикини, которые держались на тоненьких лямках. 

Звезда продемонстрировала аппетитные формы, которые едва не вываливались из нежного белья. При этом грудь немного сжалась, между руками звезды. 

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд позировала в тонком белье с крупным цветным принтом. 

Модель показала пышные формы, едва ли скрытые за тонкой, почти прозрачной тканью с крупным принтом цветков с лепестками.

Аккуратный лифчик выгодно подчеркнул бюст девушки, а яркий макияж с акцентом на губы удачно дополнил образ.

Напомним, Эби Рэтчфорд соблазнила дерзким образом в прозрачном купальнике.

Как сообщала Politeka, сочная брюнетка Эби Рэтчфорд еле удержала свои формы в крохотном белье.

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд выпятила свои "персики" в неприлично маленьких трусах.