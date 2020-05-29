Модель Ебігейл Речфорд вирішила порадувати шанувальників і блиснула бездоганним тілом у фотосесії без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Я була вкрита дуже багатьма видами їжі в той чи інший час», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Речфорд позує лежачи на підлозі без білизни. Пікантне місце зірки прикриває яєчня, а в руках модель тримає бекон.
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Незважаючи на пікантний знімок, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати, адже кадр Речфорд викинула у себе в Stories.
До цього ми писали, що американська модель Ебігейл Речфорд, що прославилася завдяки своїй незвичайній зовнішності, похвалилася гарячим тілом в модному купальнику.
Модель показала, як виглядає під час яскравого відпочинку і веселиться, сівши на дорогу машину яскраво-блакитного відтінку. Дівчина витончено підібрала волосся й повернула голову до об'єктиву боком, продемонструвавши всі свої достоїнства.
Дівчина позувала в купальнику з незвичайним кольоровим принтом, а на її обличчі можна помітити яскравий макіяж з акцентом на пухкі губи. Дівчина підкорила фанатів своєю витівкою і гарячої позою.
Популярність наздогнала модель після того, як вона почала публікувати яскраві фото в білизна і купальники. При цьому кількість фоловерів перевищила кілька мільйонів, а саму Ебігейл Рэтчфорд почали запрошувати на зйомки для чоловічих журналів і модних брендів. І це не дивно – зовнішність моделі і її фігура багатьох приваблюють.
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