Модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать поклонников и сверкнула безупречным телом в фотосессии без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Я была покрыта слишком многими видами пищи в то или иное время», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Рэтчфорд позирует лежа на полу без белья. Пикантное место звезды прикрывает яичница, а в руках модель держит бекон.
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Несмотря на пикантный снимок, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать, ведь кадр Рэтчфорд выбросила у себя в Stories.
До этого мы писали, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд, прославившаяся благодаря своей необычной внешности, похвасталась жарким телом в модном купальнике.
Модель показала, как выглядит во время яркого отдыха и веселится, усевшись на дорогую машину ярко-голубого оттенка. Девушка изящно подобрала волосы и повернула голову к объективу боком, продемонстрировав все свои достоинства.
Девушка позировала в купальнике с необычным цветным принтом, а на ее лице можно заметить яркий макияж с акцентом на пухлые губы. Девушка покорила фанатов своей выходкой и горячей позой.
Популярность настигла модель после того, как она начала публиковать яркие фото в белье и купальниках. При этом количество фолловеров превысило несколько миллионов, а саму Эбигейл Рэтчфорд начали приглашать на съемки для мужских журналов и модных брендов. И это неудивительно – внешность модели и ее фигура многих привлекают.
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