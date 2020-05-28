Легендарну російську виконавицю Аллу Пугачову ледь не побили на концерті її колеги по цеху

Як повідомляє Politeka, про це розповів сам Стас Костюшкін під час інтерв'ю з російськими журналістами.

«На фестивалі вирішили заспівати під фанеру. Прийшов на репетицію, всім артистам щось дають, а мені не дали навіть танцюристів. Лещенко каже: "Ти сам впораєшся!" Далі розпочався концерт, я співаю і розумію, що є місце, де сидить президія: Пугачова. Галкін, микола Басков та інші зірки. Туди колись ходив Енріке Іглесіас і стрибав на конструкції. Але в ньому 75 кілограмів, а в мені під 100. І я, значить, іду і співаю. Алла Борисівна геніальна – вона все прораховує і хитає мені головою», - зазначив він.

Після цього, за словами Костюшкін, сталося саме те, про що і говорила Примадонна.

«А слідом я стаю ногою на цю перегородку і вона піді мною розвалилася як сніг. Якби я не займався дзюдо 5 років, то ушатал б примадонну, я б лобешником закотив їй в голову. Ми б потім ще пів концерту її виносили», - підкреслив він.

Пугачова після цього вирішила покинути концерт. Однак на наступний день зустрілася з винуватцем інциденту.

«Я вибачився, і Алла Борисівна мені каже, що нічого страшного. Ну, синяк – синяк ми замажем, а півмільйона переглядів залишиться! Вона мене заспокоїла, я їй дуже вдячний», - уточнив Костюшкін.

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