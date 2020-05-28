Поклонники Аллы Пугачевой раскритиковали певицу за откровенный наряд, который она выбрала для прогулки с младшей дочкой Лизой

Архивное фото, на котором примадонна красуется в коротеньких джинсовых шортах, было опубликовано на одной из фан-страничек знаменитости. На снимке была изображена Пугачева и Лиза, которой на тот момент было около 4 лет. Лиза была одета в красивое желтое платье, а певица – в шорты и джинсовую жилетку.

«Девочки такие девочки», - подписали фото авторы аккаунта.

За день пост собрал более 8 тысяч лайков. В комментариях стали хвалить примадонну за прекрасный внешний вид.

«Прям девочки— девочки! Просто СУПЕР красивые! Алла шикарная!», «Это счастье для дочки иметь такую мамочку, как Алла», «Супер девочки», «Лапочки», «Просто глаз не оторвать», «Радость на старости лет», - пишут пользователи сети.

Но нашлись и те, кто набросился на Пугачеву из-за ее наряда.

«Аллочка не надо тебе шорты одевать лучше юбки», «одень бриджи Алла!», «Алла юбка лучше», «А.Б похожа на головастика, голова огромная за счет шевелюры, а ножки ну такие уж худенькие, не выдерживают никакой критики...я бы советовала ей носить штанишки свободные, шорты уже не прилично, так будет эстетичнее, простите за откровенность», - пишут люди.

Напомним, что шикарный замок Пугачевой и Галкина попал в кадр на домашнем видео: "Вот это раздолье".

А еще Politeka писала, что шестилетняя дочь Пугачевой и Галкина поразила новым талантом: "Какая она уже большая".

Также Politeka сообщала, что Пугачева взбудоражила помолодевшим видом рядом с Галкиным, Валюха из «Сватов» в восторге: «Как ровесники».