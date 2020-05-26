В сети появилось фото, на котором Алла Пугачева выглядит ровесницей своего молодого мужа Максима Галкина

Свежее фото было опубликовано на странице Инстаграм их дочки Лизы Галкиной, передает Politeka.net. На фото 71-летняя Пугачева стоит в черном наряде с объемными плечами. Рядом с ней стоит 43-летний Галкин, который при этом выглядит практически ровесником звезды.

«Папа и мама», - подписан снимок.

За несколько часов фото собрало почти 6 тысяч лайков. В восторге от фото осталась актриса Татьяна Кравченко, которая исполнила роль Валюхи в сериале «Сваты». Она поставила лайк под фото. В комментариях поклонники оставили паре много приятных слов и пожеланий.

«Красивая, дружная семья», «Здоровья крепкого и счастья Вашей семье Лизочка», «Как ровесники», «Самые прекрасные родители, дающие воспитание своим детям всем нам пример», «Необыкновенная и красивая пара!», «Вы классные, ребята!», «Любуюсь вами и радуюсь!», «Макс, как тебе идёт. Ты такой мужественный рядом с настоящей женщиной!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что звездное семейство опубликовало видео, на котором Лиза делает массаж папе. Малышка решила испробовать на папе стандартный детский массаж со зверями, проговаривая кто там из животных "потоптался".

Напомним, что Максим Галкин признался, почему до сих пор с Пугачевой: "Не прожил бы и месяца, если бы не...".

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