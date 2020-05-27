Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина побаловала родителей изысканным десертом собственного приготовления

Такое видео появилось на фан-странице Елизаветы Галкиной в Instagram, передает Politeka.net.

Девочка приготовила клубнику в шоколаде. Автором видео очевидно стал сам Максим Галкин, которого угощают клубникой в шоколаде.

Можно подумать, папа сомневается в способностях девочки и предлагает ей сначала самой попробовать свое блюдо:

«Мне Лиза сутра сделала клубнику в шоколаде. Слушай, вкусно, да? Давай, ты первая пробуй! Приятного аппетита», – комментирует Галкин за кадром.

Наследница, обладающая чувством юмора отца, в кадре пошутила, что это бутерброды.

«Кормилица папина и мамина», «Прелесть девочка», «Супер», «Умница доченька! Хозяюшка!», «Доча супер», «Маленький кулинар! Умничка! Вкусно смотреть», «Какая хорошенькая»,"Какая она уже большая", - восхищаются в сети.

Отметим, что Пугачева и Галкин приучают своих детей Лизу и Гарри к домашнему хозяйству с ранних лет. Дети вместе с няней или Аллой Борисовной познают нехитрые кулинарные тонкости, сами убирают за собой со стола и складывают посуду в моечную машину.

Также Галкин как-то хвастался, что Лиза так любит убирать, что их домработница вскоре может остаться без работы.

Напомним, дочь Пугачевой чуть не разрыдалась на царском «троне», скандальное фото: «Отбивают бабки, противно».

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