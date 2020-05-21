Звезда «Сватов»Татьяна Кравченко, которая сыграла героиню Валентину, рассказала секрет своей роли

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Про героиню», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кравченко рассказывает, что героиня «Валюха» ей очень сильно напоминает ее собственную маму, поэтому сыграть ее для женщины было ответственностью, с которой она справилась. Эти же слова подтвердил и режиссер сериала.

"Это ж копия моя мама", - процитировал он слова актрисы.

Специально для роли, утверждает Кравченко, ей пришлось «ломать» свою речь, чтобы вернуть разговорные, простые звуки.

Как сообщалось ранее, в сети опубликовали редкий снимок еще молодой актрисы Татьяны Кравченко, ставшей мегапопулярной после роли Валюхи Будько в сериале "Сваты".

Фото поделились на одной из фан-страничек 66-летней знаменитости в Инстаграм.

Татьяна предстала в неожиданном образе: с коротенькой челочкой, белой косынкой на голове и в светлом платье в мелкий горошек. Правда, поклонники тут же узнали в цветущей девушке на снимке "нашу Валюху" - года не испортили актрису. Все тот же пронзительный взгляд, губы "бантиком" и потрясающая актерская игра.

За час более 3 000 человек оценили архивное фото "сердечками", засыпав Кравченко комплиментами.

Напомним, Валюха из «Сватов» поразила новой внешностью: «Никакой пластики и такое...»

А еще Politeka сообщала, что интимные подробности закулисья сериала «Сваты» слили в сеть.