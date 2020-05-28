Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко блиснула бездоганною фігурою на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Знайомтеся. Моя Катерина Путієнко», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Кумейко позує разом з подругою на пляжі, елегантно завмерши на камеру. При цьому співачка розповіла, що її подруга запустила свою власну лінію одягу.
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Проте, незважаючи на гарячий, знімок, шанувальники Кумейко залишилися без права щось сказати, адже знімок зірка викинула у себе в Сторіс.
До цього повідомлялося, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко блиснула бездоганною фігурою в мереживній білизні.
«Я просто буду твоїм повітрям, щоб ти їм дихав», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Кумейко позує в мереживній білизні, демонструючи бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Хороша, чертовка», «Красивою баби багато не буває!», «бомба», «ти сонечко, яке зігріває душу», «вау, не можу намилуватися», - пишуть вони.
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