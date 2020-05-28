Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко блиснула бездоганною фігурою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Знайомтеся. Моя Катерина Путієнко», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кумейко позує разом з подругою на пляжі, елегантно завмерши на камеру. При цьому співачка розповіла, що її подруга запустила свою власну лінію одягу.

Проте, незважаючи на гарячий, знімок, шанувальники Кумейко залишилися без права щось сказати, адже знімок зірка викинула у себе в Сторіс.

До цього повідомлялося, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко блиснула бездоганною фігурою в мереживній білизні.

«Я просто буду твоїм повітрям, щоб ти їм дихав», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кумейко позує в мереживній білизні, демонструючи бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Хороша, чертовка», «Красивою баби багато не буває!», «бомба», «ти сонечко, яке зігріває душу», «вау, не можу намилуватися», - пишуть вони.

Нагадаємо, экс-Nikita розповіла про сокровенне, засвітивши смачні місця у всій красі

А ще Politeka писала, що екс-Nikita вразила розкішним тілом в розпусному білизна

Також Politeka повідомляла, гаряча екс - Nikita заточила свої «персики» в тісний корсет, тканина ледве витримала