Известная украинская певица Анастасия Кумейко, которая раньше пела в группе "Nikita", поделилась подборкой жарких фото

Красотка затеяла у себя в Инстаграм игру «Было/не было», передает Politeka.net. Поклонники задавали ей вопросы, а она отвечала, была ли такая ситуация в ее жизни. Свои ответы Кумейко сопровождала очень крутыми фотографиями. Звезда поделилась снимком в купальнике, фотографией в лифчике и колготках, а также опубликовала кадры в различных соблазнительных образах.

В процессе игры Кумейко призналась, что встречала рассвет на море, ездила на машине со скоростью 300 км в час, прыгала с парашютом, не спала больше двух суток, забывала имя человека, прикидываясь, что помнит. Кроме этого, Кумейко призналась, что у нее был курортный роман, а также секс на пляже.

При этом, по словам звезды, она ни разу в жизни не подстригала себе челку самостоятельно.

Ранее мы писали, что Анастасия Кумейко надела прозрачную сеточку на голое тело, выставив напоказ свою красивую фигуру. Еще со времен "Nikita" Кумейко предпочитает привлекать внимание поклонников яркими откровенными фото. В ее арсенале много образов с использованием кожаных нарядов, прозрачных костюмов и яркого макияжа.

Напомним, что Анастасия Кумейко сняла белье и выгнулась на раскладушке, посветив красотой: без комментариев.

Как сообщала Politeka, Анастасия Кумейко впечатлила роскошным телом в развратном белье: "Эталон красоты".

Также Politeka писала, что Анастасия Кумейко заточила свои «персики» в тесный корсет, ткань еле выдержала: «Ох и красивая…».