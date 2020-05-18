34-летняя украинская певица и танцовщица Анастасия Кумейко, бывшая участница группы Nikita, обескуражила мегаоткровенным фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, которым заставила трепетать мужскую половину своих поклонников.

Анастасия позировала в одном лишь кружевном белье из полупрозрачной ткани и черных туфлях на шпильке. Знойная брюнетка дерзко взмахнула головой, при этом несколько непослушных прядей упали ей на лицо. Девушка застыла в пикантной позе, абсолютно не смущаясь показывать публике свои аппетитные прелести. От такой картины становится аж не по себе.

"Вчера посмотрела легкую романтическую комедию «любовь и прочие неприятности» с Сарой Дж.Паркер. У неё там была отличная традиция - четверг- день шампанского. Так вот. Чем сегодня не четверг?;) 🍾🥂 #djNana #anastasiadomination 📸 @vicoolyasaida", - подписала фото Кумейко.

Пост произвел фурор, пользователи кинулись благодарить певицу комплиментами.

"Нана, ты 🔥"

"Анастасия, красотка😍фото романтическое получилось🔥но горячо"

"Все таки, какая же у вас шикарная шея, Анастасия!! 😍 А ваш подбородок - эталон красоты.💖. Прошу вас организовать очередную серию танцев в районе холодильника 🙏: «Холодильник и шпагаты» 🙏"

"Впечатляет🔥👏"

"Что за безумство!🔥"

Ранее мы сообщали, Анастасия показала все, чем наградила ее природа, нарядившись в черный шелковый пеньюар. Артистка потанцевала под зажигательные гитарные аккорды, пленительно изгибаясь, наклоняясь и виляя бедрами. При этом Кумейко обработала видео в специальном приложении, "пририсовав" себе ангельские крылышки и нимб.

Напомним, роскошная экс-Nikita нарядилась в сетку и засветила лишнее.

Также Politeka сообщала, что экс-Nikita Кумейко устроила грязные танцы с Николь Шерзингер.