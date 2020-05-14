Бывшая солистка популярной группы Nikita, певица Анастасия Кумейко сразила наповал образом в корсете

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала новые фотографии на своей странице в Инстаграм. На снимках Кумейко позирует в весьма откровенном образе.

Дело в том, что из одежды на знаменитость лишь кофта с корсетом и соблазнительные кружевные трусы с поясом для чулок. Корсет соблазнительно подчеркивает и без того пышную грудь красотки, а нижнее белье добавляет ее образу беспечности и некоей «перчинки».

Одно из опубликованных певицей фото было «в цвете», а второе – черно-белым.

«Наткнулась на цитату одного фотографа: "Если вы фотографируете в цветном, то показываете цвет одежды, а если вы снимаете в черно-белом цвете, то показываете цвет души". Согласны?», - подписала снимки Кумейко.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост. Горячий образ певицы никого не оставил равнодушным.

«Какая же ты красивая», «Ч/Б фото шикарное!!!», «Красивый человек выглядит потрясающе на любом фото. Браво, Настя», «Ох и красивая душа», «Бесподобна», «Очень сочное фото в чёрном)», «Как вы удивительно радуете своими образами, вы прекрасны», «Нана! Слишком горячо! Офигенная», - пишут люди в комментариях к новым снимкам.

Напомним, экс-Nikita сняла белье и выгнулась на раскладушке, посветив красотой: без комментариев.

Как сообщала Politeka, экс-Nikita в кружевном белье едва удержала роскошный бюст: ни один мужчина не сможет устоять.

Также Politeka писала, что экс-Nikita нарядилась в сеточку и посветила своими "ягодками": "Такая красивенная".