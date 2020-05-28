Американська модель Ебігейл Рэтчфорд, яка прославилася завдяки своїй незвичайній зовнішності, похвалилася гарячим тілом в модному купальнику

Модель показала, як виглядає під час яскравого відпочинку і веселиться, сівши на дорогу машину яскраво-блакитного відтінку. Дівчина витончено підібрала волосся й повернула голову до об'єктиву боком, продемонструвавши всі свої достоїнства, повідомляє Politeka.net.

Дівчина позувала в купальнику з незвичайним кольоровим принтом, а на її обличчі можна помітити яскравий макіяж з акцентом на пухкі губи. Дівчина підкорила фанатів своєю витівкою і гарячої позою:

«Класика ніколи не виходить з моди; ) 💎 👗», «Ti amour tu mucho вся моя любов до тебе ❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Це дає мені ці вібрації, нагадує про стилі 1950-х або 1970-х років», «чи Можу я бути вашим водієм за кермом міс Ебігейл», «так гаряче», «Прекрасна леді ❤️😍😘», «Чудова дитинко, ти така гарна й така гаряча».

Варто також відзначити, що популярність наздогнала дівчину після того, як вона почала публікувати яскраві фото в білизна і купальники. При цьому кількість фоловерів перевищила кілька мільйонів, а саму Ебігейл Рэтчфорд почали запрошувати на зйомки для чоловічих журналів і модних брендів. І це не дивно – зовнішність моделі і її фігура багатьох приваблюють.

До цього кадрі темноволоса модель з ідеальною засмаглою шкірою позувала прямо в басейні, намочивши свої хвилясті локони. Відкинувши злегка голову і спершись руками біля бортика басейну, дівчина з легкістю продемонструвала вигини свого тіла в напівпрозорому ліфчику. При цьому Ебі нітрохи не соромиться свого тіла, адже саме завдяки йому вона придбала популярність в Instagram досить швидко і змогла стати моделлю. Фанати відразу ж відзначили, що дівчина виглядає, як "солодкий персик".

Нагадаємо, гаряча Ебі Рэтчфорд заворожила великими розмірами в тонкому мереживі

А ще Politeka писала, що соковита Ебі Рэтчфорд захопила нереальними обсягами в крихітному бікіні

Також Politeka писала, що апетитна Ебі Рэтчфорд без одягу понежилась в шовку, засвітивши найсмачніші місця