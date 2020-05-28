Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, прославившаяся благодаря своей необычной внешности, похвасталась жарким телом в модном купальнике
Модель показала, как выглядит во время яркого отдыха и веселится, усевшись на дорогую машину ярко-голубого оттенка. Девушка изящно подобрала волосы и повернула голову к объективу боком, продемонстрировав все свои достоинства, сообщает Politeka.net.
Девушка позировала в купальнике с необычным цветным принтом, а на ее лице можно заметить яркий макияж с акцентом на пухлые губы. Девушка покорила фанатов своей выходкой и горячей позой:
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«Классика никогда не выходит из моды; ) 💎 👗», «Ti amour tu mucho вся моя любовь к тебе ❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Это дает мне эти вибрации, напоминает о стиле 1950-х или 1970-х годов», «Могу ли я быть вашим шофером за рулем мисс Эбигейл», «так горячо, сразу завелась? Машина класс», «Прекрасная леди ❤️😍😘», «Великолепная детка, ты такая красивая и такая горячая».
Стоит также отметить, что популярность настигла девушку после того, как она начала публиковать яркие фото в белье и купальниках. При этом количество фолловеров превысило несколько миллионов, а саму Эбигейл Рэтчфорд начали приглашать на съемки для мужских журналов и модных брендов. И это неудивительно – внешность модели и ее фигура многих привлекают.
До этого кадре темноволосая модель с идеальной загорелой кожей позировала прямо в бассейне, намочив свои волнистые локоны. Откинув слегка голову и оперевшись руками у бортика бассейна, девушка с легкостью продемонстрировала изгибы своего тела в полупрозрачном лифчике. При этом Эби ничуть не стесняется своего тела, ведь именно балгодаря ему она приобрела популярность в Инстаграм довольно быстро и смогла стать моделью. Фанаты тут же отметили, что девушка выглядит, как "сладкий персик".
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