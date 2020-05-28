Популярна виконавиця Анна Седокова підкорила фанатів, поставши в облягаючому купальнику у ванній
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Анюта Хилькевич! Отримала від тебе виклик у челендж #пдомосковныйзагар. Приймаю!» - говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Седокова позує у ванній в облягаючому купальнику, який підкреслює її головні гордості. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Поза ульот!», «вау, крихта», «ммм…шик», «красуня, покажи вид ззаду», «Частіше викладайте результат», «афродіта», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, 37-річна співачка Анна Сєдокова щосили освоює соцмережа ТікТок, радуючи шанувальників незвичайними кадрами.
Артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram відео з ТікТок, в якому постала на тлі білого унітазу (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).
Так, Аня в жовтому халаті з пучком на голові підійшла з телефоном в руці до дзеркала і почала його протирати. В цей час стали відбуватися якісь "чудеса": звідки, як за помахом чарівної палички, виникла її старша 15-річна донька Аліна. Через секунду у дівчини на руках вже опинився трирічний братик Гектор.
"1.3 млн переглядів на відео і 11 4000 @tiktok_russia. Ну раз так, мені навіть починає подобатися 😂 Продовжуємо ? #инстапрости 😂😂😂", - підписала кадри Седокова.
Нагадаємо, що епатажна Седокова зняла штани, щоб показати результати своєї дієти: "Ось це дирижабль".
Також Politeka повідомляла, что безсовісна Седокова в крихітному купальнику показала, що вміє зваблювати: «Ось це принади…».