37-летняя украинская певица Анна Седокова, которая пела в женской группе «ВИА Гра», порадовала поклонников соблазнительным снимком

Свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Седокова нарядилась в красное роскошное платье с глубоким декольте. Ее пышная грудь буквально выпрыгивала из тонкой ткани. Красотка держала в руках еду, которую поднесла ко рту. Ее большие глаза смело смотрели в кадр. Как отметили поклонники, на снимке Анна была похожа на персонажа из японских мультфильмов.

«Готовить — это волшебно, но иногда хочется просто надеть красное платье и, заказав что то очень вкусное, мечтать и просто наслаждаться жизнью! И загадывать желание, ведь по лунному календарю сейчас самое время!», - отметила артистка.

За час ее фото собрало почти 18 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили много комплиментов, но не обошлось и без критики.

«Апетитное фото во всех смыслах», «Так изменилась», «Толстая стала», "Ого, какие суши", «Самая красивая на земле», «Красивые глаза», «С таким платьем нужен платок для подтирания слюней мужчин», «Вау», «Супер», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анна Седокова втиснула пышную фигуру в черный латекс, показав себя в топике и узких штанах. Красотка сверкнула аппетитным бюстом, тонкой талией и широкими бедрами.

Напомним, что эпатажная Седокова сняла штаны, чтобы показать результаты своей диеты: "Вот это дирижабль".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Седокова освободила своего «леопарда», сочный кадр: «Не бойся…».

Также Politeka сообщала, что бессовестная Седокова в крохотном купальнике показала, чем умеет соблазнять: «Вот это прелести…».