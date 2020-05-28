Знаменитость показала все, что можно

Популярная исполнительница Анна Седокова покорила фанатов, показавшись в облегающем купальнике в ванной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Анюта Хилькевич! Получила от тебя вызов в челендж #пдомосковныйзагар. Принимаю!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Седокова позирует в ванной в облегающем купальнике, который подчеркивает ее главные гордости. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Поза улет!», «вау, крошка», «ммм…шик», «красотка, покажи вид сзади», «Почаще выкладывайте результат», «афродита», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 37-летняя певица Анна Седокова вовсю осваивает соцсеть TikTоk, радуя поклонников необычными кадрами.

Артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм видео из TikTоk, в котором предстала на фоне белого унитаза (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Аня в желтом халатике с пучком на голове подошла с телефоном в руке к зеркалу и начала его протирать. В это время стали происходить какие-то "чудеса": откуда-то, как по мановению волшебной палочки, возникла ее старшая 15-летняя дочь Алина. Через секунду у девушки на руках уже оказался трехлетний братик Гектор.

"1.3 млн просмотров на видео и 11 4000 в @tiktok_russia. Ну раз так, мне даже начинает нравиться 😂 Продолжаем ? #инстапрости 😂😂😂", - подписала кадры Седокова.

Напомним, что эпатажная Седокова сняла штаны, чтобы показать результаты своей диеты: "Вот это дирижабль".

Также Politeka сообщала, что бессовестная Седокова в крохотном купальнике показала, чем умеет соблазнять: «Вот это прелести…».