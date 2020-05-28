Наймолодша мільярдерка, модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала, як можна захопити фігурою в одній лише тонкій сіточці

Дівчина, яка раніше учасницею реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян» і засновницею власного косметичного бренду, опублікувала в соціальній мережі Instagram жаркий кадр, зроблений в рамках реклами своєї нової косметичної продукції. Як відомо, успіх до дівчини прийшов саме завдяки її роботі, а сама косметика підкорює вже мільйони жінок, пише Politeka.net.

Так, дівчина вирішила в одній сіточці показати, що випустила новий продукт від свого бренду косметики Kylie Skin. Це цукровий скраб для губ з маслом ши, вітамін Е, медовим ароматом, а також з маслом жожоба і маслом виноградних кісточок.

«kylieskin доступна зараз» - написала дівчина під новим фото.

Ось що відповіли фанати:

«wow🔥🔥🔥🔥», «Люблю тебе набагато більше, ніж твоє тіло, я готовий посперечатися, що ти крутий людина і хороший друг 💎», «Бос, якщо твій тато побачить цю картинку, то зійде з розуму», «Гарне і чудове тіло», «Ти просто малятко, досконала крихта💋💋💋💋💋», «Гарячий відок», «Дуже симпатична дівчина», «Було б крутіше без рук».

Також Кайлі вирішила поділитися з фанатами яскравим спортивним способом, який дуже вигідно підкреслив її фігуру і захопив фанатів. Кайлі позувала в досить яскраво-кислотному костюмі рожевого відтінку.

Для того, щоб показати себе у всій красі дівчина сіла навпочіпки і повернулася до об'єктиву боком, при цьому вона доповнила свій образ звичним макіяжем з нюдовой помадою, блискучими прикрасами з безліччю каменів на тонкому ланцюжку, а також зав'язала волосся в акуратний пучок. Завершили образ Дженнер босоніжки без задньої застібки на тонкій шпильці.

Модель виглядала досить привабливо і зухвало, тому шанувальники тут же написали багато слів на адресу Кайлі, написавши також, що її вигляд - "це кайф".

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