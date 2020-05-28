Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", показала себе у зухвалому свіжому образі

На фото красуня була в жовтому топі і джинсах, сидячи на колінах на ліжку. Лера спустила штани, щоб була видна п'ята точка в чорній білизні. Товстолес позувала в профіль, обернувшись головою до камери, а руки поклала на коліна. Фото вийшло домашнім і навіть зухвалим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Улюблений сфотографував", - підписала фото Лера.

Фанати, включаючи дружину Кошового, поставили майже тисячу лайків і написали кілька коментарів:

"Глянь, яка гарна", "Красиво, Андрій прям фотограф від бога . супер", "Дівчинка", "просто бомбическая".

Раніше ми повідомляли, що 25-річна українська актриса і гуморист, зірка "Квартал 95" Лера Товстолес вирішила трохи змінити зовнішність.

На кадрах красуня постала з більш світлими волоссям, ніж завжди. Зірка покрутила головою і пограла розпущеним хвилястими локонами.

Повідомлялося, що відома українська модель Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", з'явилася в красивому яскравому образі.

Наряд мав маленький топік, який обтягнув її пружні груди, а його глибоке декольте зробило ще більший акцент на апетитних принади. На шиї зірки виблискувала велика ланцюжок.

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